«Торпедо» и «Локомотив» объявили составы на матч в Нижнем Новгороде. Ворота хозяев будет защищать Илья Проскуряков, а у ярославской команды защищать последний рубеж будет Александр Судницин. Полностью составы команд выглядят следующим образом.
«Торпедо» (Нижний Новгород);
Проскуряков (Бирюков);
Желдаков — Егоршев, Потапов — Галузин — Кулёмин;
Воробьёв — Осипов, Фролов — Сёмин — Макмиллан;
Баранцев — Лофквист, Норман — Грачёв — Эштон;
Аляев — Родионычев, Жердев — Рассказов — Жарков.
«Локомотив» (Ярославль);
Судницин (Мурыгин);
Накладал — Кронвалль, Тальбо — Контиола — Козун;
Гавриков — Любушкин, Апальков — Красковский — Мосалёв;
Пашнин — Рафиков, Галимов — Картаев — Аверин;
Черепанов — Каюмов, Локтионов — Кадейкин — Ильенко.