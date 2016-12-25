Игнатушкин: даже когда «Динамо» сравняло счёт, была уверенность, что победим

«Здорово начали матч, удачно провели первую смену, забили, и было видно, что у команды сегодня был настрой только на победу. Нам уже отступать некуда, нужно каждый матч играть только на победу, очки очень нужны. Следующий соперник тоже принципиальный, который борется за плей-офф, поэтому будет битва. А так — здорово сыграли, хоть они и сравняли счёт, всё равно была уверенность в команде, что мы сегодня победим.
В третьем периоде, может быть, мы стали больше времени уделять обороне, «Динамо» это почувствовало, побежало и забило. В принципе, выстояли пацаны, ребята молодцы в конце. В целом — удачная игра.
Нашу тройку всё равно должно было прорвать когда-то, потому что моменты создаём каждую игру, может быть, чуть-чуть чего-то не хватает. Сегодня — прорвало. Здорово Женька забил первый гол, и большинство разыграли. Сегодня игра удалась не только нам, но и всей команде», — цитирует Игнатушкина пресс-служба клуба.