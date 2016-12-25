«Авангард»: Пьянов вернётся до старта плей-офф, Соботка — в ближайшее время

Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко прокомментировал ситуацию с травмированными игроками в омской команде.
«На прошлой игре с минским «Динамо» два нападающих получили травмы: Владимир Соботка — травму головы, Валентин Пьянов — повреждение конечности. Также в списке травмированных у нас защитники Илья Дервук и Юнас Анелев. Механизм травм связан с полученными ударами.
Мы можем говорить только о приблизительных сроках. Думаю, Пьянова мы увидим на льду до старта плей-офф, восстановление Соботки — дело ближайших дней. Анелев вернётся в строй в январе, Дервук был прооперирован и сейчас находится на этапе реабилитации, которая, возможно, займёт около двух месяцев. Илья Зубов через один-два матча будет готов помочь команде», — цитирует Батушенко официальный сайт клуба.