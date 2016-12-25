Касутин: от поддержки болельщиков «Нефтехимика» возникло чувство ностальгии

Вратарь «Нефтехимика»поделился впечатлениями после матча со СКА, который стал для него первым после возвращения в нижнекамскую команду.«Мы создаём очень много моментов, но две игры шайба просто не хочет идти в ворота соперников. Дай бог, со следующей игры нас прорвёт. В принципе мы и в обороне неплохо играем. Единственное, что в меньшинстве у нас игра не получается. Последние две игры мы практически все голы в меньшинстве пропустили. Над этим компонентом нам надо поработать. Я думаю, что мы дали достойный бой двум лидерам. А то, что не забили, чистое невезение.Ожидал ли, что так поддержат болельщики? У меня чувство ностальгии возникло. Вспомнил этот дворец. Как тогда за меня и команду болели, когда мы классно выступали в плей-офф. Радовали город и болельщиков. Эту атмосферу невозможно забыть и очень приятно вспомнить», — приводит слова Касутина официальный сайт «Нефтехимика».