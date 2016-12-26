Кинэн: годы отсутствия в НХЛ не помешали бы вернуться, понимаю игру даже лучше

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн признался, что хотел бы вернуться к работе в НХЛ.
«Уверен, годы отсутствия в НХЛ не помешали бы мне вернуться в лигу. Ведь теперь я понимаю хоккей даже лучше, чем раньше, и опыта у меня гораздо больше. Рассматриваю выигрыш с Магнитогорском Кубка Гагарина как выдающуюся победу по одной простой причине – я оказался в другой культуре. И должен был учиться, как в рамках этой культуры общаться с людьми – помощниками, игроками, персоналом.
Даже сейчас смотрю больше матчей КХЛ, чем НХЛ – что, может быть, связано с тем, что моя последняя работа была именно в Континентальной лиге. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос, кого считаю сегодня лучшим тренером мира. Всё то время, которое работал в России, почти не смотрел НХЛ. Пять-шесть игр за сезон максимум. Зато в КХЛ смотрел всё, что можно, просматривал встречи чуть ли не всю ночь напролёт, и на НХЛ попросту не оставалось времени. В такой ситуации, давая оценки, можно исходить только из голых результатов – например, из того количества Кубков Стэнли, которое выиграли Кенневилл или Дэррил Саттер.
У меня прагматичный взгляд на свою карьеру. Да, я хотел бы продолжать работать. Но некоторые вещи находятся за пределами твоего контроля. Рад, что по-прежнему могу участвовать в том или ином качестве в хоккейной жизни. А дальше – видно будет», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.