Прайор: с каждым сезоном Воробьёв играет всё большую роль

Ассистент генерального менеджера «Филадельфия Флайерз» Крис Прайор поделился мнением о нападающих молодёжной сборной России Михаиле Воробьёве и Германе Рубцове.
«Мы видели Воробьёва несколько раз в этом году на разных турнирах. Зачастую бывает сложно играть бок о бок со взрослыми в плане личной статистики — ведь у него не так много игрового времени. С каждым сезоном он играет всё больше и больше и играет всё большую роль.
Брэйден Шэнн может сыграть в центре. Рубцов может сыграть там, где его попросят сыграть. Мы очень довольны, что он получил шанс сыграть на турнире», — цитирует Прайора courierpostonline.