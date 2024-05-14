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«У нас ещё есть пара шансов». Защитник «Рейнджерс» — о серии с «Каролиной»

«У нас ещё есть пара шансов». Защитник «Рейнджерс» — о серии с «Каролиной»
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал поражение во встрече серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

«Очевидно, что мы бы хотели закрыть серию, но мы поставили себя в такое положение, что у нас есть ещё пара шансов. Мы провели хорошие матчи в Каролине. Мы знаем, что можем хорошо сыграть там. Мы отправимся туда и сделаем нашу игру лучше», — цитирует Трубу официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.

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