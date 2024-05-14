«Огромная потеря для «Колорадо». Главный тренер клуба НХЛ — об отстранении Ничушкина

Главный тренер одной из команд НХЛ, который пожелал остаться анонимным, в интервью изданию The Athletic прокомментировал отстранение от игры в лиге российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Во время игры против Ничушкина мы не могли справляться с его габаритами, силой и скоростью. Он может изменить ход игры, её импульс, используя всё вышеперечисленное. Его отстранение — огромная потеря для «Эвеланш» при игре «пять на пять» и в большинстве», — заявил тренер.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей плей-офф хоккеист набрал 10 (9+1) очков.