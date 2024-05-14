Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Огромная потеря для «Колорадо». Главный тренер клуба НХЛ — об отстранении Ничушкина

«Огромная потеря для «Колорадо». Главный тренер клуба НХЛ — об отстранении Ничушкина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер одной из команд НХЛ, который пожелал остаться анонимным, в интервью изданию The Athletic прокомментировал отстранение от игры в лиге российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Во время игры против Ничушкина мы не могли справляться с его габаритами, силой и скоростью. Он может изменить ход игры, её импульс, используя всё вышеперечисленное. Его отстранение — огромная потеря для «Эвеланш» при игре «пять на пять» и в большинстве», — заявил тренер.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей плей-офф хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

Материалы по теме
Ничушкина внезапно отстранили от плей-офф НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло?
Ничушкина внезапно отстранили от плей-офф НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android