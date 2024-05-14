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14 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Ничушкин отстранён от участия в Кубке Стэнли, победа Медведева в Риме. Главное к утру
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отстранён от участия в плей-офф НХЛ, теннисист Даниил Медведев обыграл серба Хамада Меджедовича со счётом 7:6, 2:6, 7:5 и вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Риме, «Барселона» победила «Реал Сосьедад» (2:0) и вышла на чистое второе место в Ла Лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Ничушкин провалил тест на наркотики — инсайдер НХЛ Серавалли.
  2. Даниил Медведев одолел 121-ю ракетку мира Меджедовича и вышел в 1/8 финала Рима.
  3. «Барселона» дома обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на второе место в таблице Примеры.
  4. В Италии рассказали о будущем Алексея Миранчука.
  5. Гол Кузнецова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс».
  6. Мбаппе опубликовал эмоциональный пост на фоне ухода из «ПСЖ».
  7. «Оклахома» обыграла «Даллас» и сравняла счёт в серии во втором раунде плей-офф НБА.
  8. «Колорадо» без Ничушкина проиграл в четвёртом матче серии «Далласу». У Дадонова  — гол.
  9. «Ливерпуль» упустил победу в сверхрезультативном матче с «Астон Виллой».
  10. Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Кливленд» в четвёртом матче серии.
  11. Соболенко в драматичном матче обыграла Свитолину в 1/8 финала турнира в Риме.
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