Ничушкин отстранён от участия в Кубке Стэнли, победа Медведева в Риме. Главное к утру

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отстранён от участия в плей-офф НХЛ, теннисист Даниил Медведев обыграл серба Хамада Меджедовича со счётом 7:6, 2:6, 7:5 и вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Риме, «Барселона» победила «Реал Сосьедад» (2:0) и вышла на чистое второе место в Ла Лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».