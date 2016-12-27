КХЛ выбрала игроков на Матч звёзд, в состав попал Ро из «Куньлуня»

Департамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звёзд — 2017 в Уфе.
Дивизион Боброва: Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован»), Франсис Паре («Медвешчак»)
Дивизион Тарасова: Оскар Фантенберг (ХК «Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Владимир Галузин («Торпедо»)
Дивизион Харламова: Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Мг)
Дивизион Чернышева: Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс»), Чад Ро («Куньлунь Ред Стар»)
Составы звёздных сборных четырёх дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января в рамках Недели звёзд хоккея в Уфе.