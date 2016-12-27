Макмиллан: во втором и третьем периодах «Торпедо» показало хорошую игру

Форвард «Торпедо»прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Во втором и третьем периодах мы показали хорошую игру. Этого хватило для победы. Команда доказала, что способна прибавить по ходу матча. Мы тяжело входили в игру. Такое иногда случается. Искали ключи к обороне соперника, и потребовалось немало времени, чтобы её преодолеть.«Витязь» показал отличную игру. Вообще, в КХЛ много сильных команд. На каждого из соперников надо настраиваться самым серьёзным образом, каждый способен наказать за малейшую оплошность.Новый год? Я пока не строю никаких планов. Как только мы узнаем наш тренировочный график, можно будет что-то планировать. В любом случае праздновать будем недолго. Уже с 4 января «Торпедо» начнёт серию из шести матчей на выезде», – цитирует игрока официальный сайт клуба.