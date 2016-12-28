Латвия U20 — Россия U20: все голы матча

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175 лет назад
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28 декабря 2016, среда. 04:57.
Хоккей
Сборная России в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет, проходящего в Канаде, одержала победу над сборной Латвии со счётом
9:1
.
>>> Спасибо за спарринг, Латвия! Россия размялась перед США
Источник:
«Чемпионат»
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Молодёжная сборная России - Хоккей
U20 — Хоккей
МЧМ-2017
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Новости. Хоккей
28 декабря 2016, среда
05:56
«Коламбус» с Бобровским едва не упустил победу над «Бостоном», ведя — 3:0
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Сколько шайб молодёжная сборная России забросит в ворота Латвии?
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