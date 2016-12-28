«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин набрал 2 очка, Кросби — 3

«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке и закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей. По ходу матча «пингвины» дважды уступали в счёте, но в итоге добились убедительной победы.В составе «Питтсбурга» отличились(7-я минута),(31), Джастин Шульц (40), Карл Хагелин (44) и Брайан Раст (59). За «Нью-Джерси» голы забили Пьер-Александр Паренто (2) и Адам Хенрик (9). Малкин, помимо гола, отдал 1 результативную передачу, Кросби записал в свой актив 2 ассиста.