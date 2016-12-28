Пашков: Шестёркину и Коскинену в СКА уже тесновато, это проблема клуба

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о вратарских бригадах СКА и «Локомотива».
«Готов согласиться с тем, что в Москве в воротах сборной Шестёркин смотрелся чуть более уверенно, чем Сорокин, потому, наверное, в качестве премии и получил дополнительный матч на турнире. Во-вторых, в решениях тренера вратарей СКА и сборной России есть логика. Шестёркин благодаря командировке Коскинена на Кубок мира получил свой шанс в клубе и им воспользовался. В то же время финн, находясь за спиной молодого коллеги, свой шанс тоже караулил. Его он заслужил в том числе и чемпионским сезоном в составе СКА. Поэтому как только Шестёркин отвлёкся на сборную — Коскинен тут же получил кредит доверия и вернул себе место в воротах.
Мне изначально не нравится ситуация, когда в клубе нет ярко выраженного первого номера. Вот, скажем, в Казани долго выбирали между Гариповым и Галимовым и вроде бы наконец определились в пользу первого. В СКА же в этом сезоне очень прилично подрос Шестёркин — и во вратарской берлоге двум медведям уже тесновато. Думаю, что это одна из проблем клуба. Вратарская ситуация в СКА обостряется — а впереди плей-офф, где ставка будет сделана на одного голкипера. И, кстати, не случайно тот же Коскинен свой лучший хоккей показал два года назад, когда никто в СКА не подвергал сомнению его статус лидера.
Шестёркин растёт, но в то же время он пока зажат в психологическом плане, ограничен площадью ворот. С этой точки зрения опытный финн всё ещё смотрится увереннее, наглее. Шестёркин получил свой шанс в СКА, когда команда, в том числе благодаря практически идеальному по меркам КХЛ составу, была на голову выше всех соперников. На этом фоне в принципе любому голкиперу было бы очень комфортно.
Вратарская политика Ярославля мне тоже не совсем понятна, всё-таки там есть Мурыгин, на которого, на мой взгляд, и должна делаться ставка. Поэтому предугадать вратарскую линию в данном матче очень непросто», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.