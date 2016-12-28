Константинов и Ларионов поучаствовали в чествовании «Детройта» сезона-1996/97
28 декабря 2016, среда. 12:54.
Хоккей
Церемония в честь 20-й годовщины чемпионства «Детройт Ред Уингз» состоялась на «Джо Луис Арене» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». В мероприятии приняли участие российские игроки Владимир Константинов, Игорь Ларионов
и Вячеслав Козлов. Кроме них на церемонии были главный тренер команды сезона-1996/97 Скотти Боумэн, а также известные игроки Стивен Айзерман, Никлас Линдстрём, Брендан Шэнахан и другие.
В июне 1997 года Константинов вместе с защитником «Детройта» Вячеславом Фетисовым и массажистом команды Сергеем Мнацакановым попали в аварию. Константинов несколько недель после аварии провёл в коме, а выйдя из неё, оказался прикован к инвалидному креслу.
Видео также доступно здесь
Видео также доступно здесь