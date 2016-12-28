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Кубок Шпенглера — 2017 может пройти с участием сборных

28 декабря 2016, среда. 13:03. Хоккей
Организаторы Кубка Шпенглера задумываются о временной реорганизации турнира, сообщает швейцарский портал Neue Zürcher Zeitung.

В следующем году в Кубке в рамках подготовки к олимпийскому хоккейному турниру Пхёнчхана-2018 могут сыграть сборные. В первую очередь в этом заинтересована Федерация хоккея Швейцарии, также свой интерес выразили Россия и Канада. Кроме того, существует вариант с участием сборной США.

Кубок Шпенглера станет важной частью подготовки к Олимпиаде, если ИИХФ и НХЛ не смогут прийти к согласию по поводу участия в ОИ игроков, выступающих в североамериканской лиге. В том случае если вариант со сборными не будет воплощён в жизнь, в Кубке Шпенглера — 2017 может принять участие «Куньлунь», который уже направил свою просьбу в Давос.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок Шпенглера
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