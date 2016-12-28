Торторелла: я уже сжёг пленку с видео матча с «Брюинз», там нечего смотреть

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3).«Не думаю, что какая-то из команд была достаточно хороша. Мы просто возьмём эту игру и отложим её. Это был фестиваль ошибок. Я уже поджёг пленку с видео, она сгорела. Серьёзно, там нечего смотреть. Результат для нас сделали спецбригады, при игре 5 на 5 мы отдыхали.Я не думаю о победной 13-матчевой серии, это вы думаете, журналисты. Не уверен, что игроки думают об этом. Мы просто стараемся делать свою работу, не заглядывать дальше следующего матча и готовиться к нему», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.