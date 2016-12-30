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Нападающий «Оттавы 67» Тянулин стал второй звездой матча хоккейной лиги Онтарио

30 декабря 2016, пятница. 12:56. Хоккей
Воспитанник казанского хоккея 19-летний нападающий клуба «Оттава 67» Артур Тянулин стал второй звездой матча регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио (OHL, входит в CHL) c «Питерборо Питс». «Оттава 67» уступила сопернику со счётом 5:7. В активе форварда один гол и две результативные передачи при показателе полезности «0».

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Тянулин провёл 35 матчей, забросив 15 шайб и отдав 34 результативные передачи. Коэффициент полезных действий «+6».

Форвард не попал в окончательный состав сборной России на МЧМ-2017.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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