Блашилл: Манта был лучшим игроком на льду в матче с Баффало»

Главный тренер «Детройт Ред Уингз»прокомментировал победу над «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Думаю, Манта сегодня был великолепен. Возможно, он был лучшим игроком на льду. Он почти два метра ростом, и, когда он так катается, он чертовски хорош. И сегодня его катание было отличным. Когда он так двигается, он чертовски хороший игрок.Сегодня он проделал великолепную работу, я ему сказал об этом после игры. Ему нужно продолжать работать ногами в том же духе», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.