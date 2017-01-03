Хичкок: игроки такого масштаба, как Тарасенко, появляются нечасто

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»после победы над «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» (4:1) поделился мнением об игре, который оформил дубль.«Он просто очень голодный атакующий игрок. Он игрок, который вынюхивает слабости соперника, вынюхивает его проблемы оборонительным прикрытием и прыгает на эти слабости изо всех сил. А когда он вовлечён в игру, как это было сегодня, да и большую часть нынешнего сезона — он опасен. Потому что он всегда находится на расстоянии одной смены от того, чтобы переломить ход матча. Знаете, Влади обычно не запарывает выходы „один на один“, и когда он получил этот шанс в третьем периоде, я был уверен, что он забьёт. Но когда этого не произошло, это сделало его ещё более голодным. Игроки такого масштаба, как он, появляются нечасто. На мой взгляд, сегодня он распоряжался шайбой просто великолепно. При этом, он ещё отлично за эти шайбы боролся, выиграл множество единоборств у бортов, завладевал многими бесхозными шайбами под воротами. Ну и кроме того, разумеется, у него просто божий дар в плане чутья, где находится вратарь, когда приходится бросать с более острых углов», — приводятся слова Хичкока на официальном сайте НХЛ.