Капитан «Далласа» Джейми Бенн пропустит матч с «Монреалем»

Капитан «Даллас Старз»пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» из-за травмы ноги. Форвард получил её во втором периоде субботней игры с «Флорида Пантерз» (1:3), когда упал и врезался в борт. Он доиграл матч до конца, но его не было на тренировках в понедельник и вторник.«Он восстановится в ближайшие дни, однако завтра он точно не будет играть. В такой ситуации мы обязаны оставить его в запасе. Быть может, он смог бы выйти на лед. Но какую пользу он принесет и что будет с ним через пару дней? Мы должны думать об этом», – сказал главный тренер «Старз» Линди Рафф.