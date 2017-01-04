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Капитан «Далласа» Джейми Бенн пропустит матч с «Монреалем»

4 января 2017, среда. 12:20. Хоккей
Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» из-за травмы ноги. Форвард получил её во втором периоде субботней игры с «Флорида Пантерз» (1:3), когда упал и врезался в борт. Он доиграл матч до конца, но его не было на тренировках в понедельник и вторник.

«Он восстановится в ближайшие дни, однако завтра он точно не будет играть. В такой ситуации мы обязаны оставить его в запасе. Быть может, он смог бы выйти на лед. Но какую пользу он принесет и что будет с ним через пару дней? Мы должны думать об этом», – сказал главный тренер «Старз» Линди Рафф.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Монреаль Канадиенс Джейми Бенн
Новости. Хоккей
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