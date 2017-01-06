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175 лет назад
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«Динамо» (Рига) — ЦСКА: видеообзор
6 января 2017, пятница. 18:35.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и ЦСКА. Встреча проходила в Риге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Победную шайбу забросил Кирилл Петров, отличившийся на 47-й минуте, а окончательный счёт установил Владимир Жарков, поразивший пустые ворота рижан.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 2
0:0, 0:0, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1
– Петров (Попов, Телегин) – 46:43 (5x5)
,
0:2
– Жарков – 59:43 (en)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Динамо Рига
ХК ЦСКА
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6 января 2017, пятница
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