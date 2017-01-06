«Динамо» (Рига) — ЦСКА: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и ЦСКА. Встреча проходила в Риге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.Победную шайбу забросил Кирилл Петров, отличившийся на 47-й минуте, а окончательный счёт установил Владимир Жарков, поразивший пустые ворота рижан.