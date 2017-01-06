Андриевский: в концовке «Адмирал» был посвежее, это в итоге и позволило победить

Главный тренер «Адмирала»подвёл итоги встречи с «Медвешчаком» (4:1) и оценил дебют защитника«Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов! Что касается игры, то нам, наверное, немного повезло, что накануне «Медвешчак» играл с «Амуром». Постарались в первом периоде включить скорости, поиграть в давление, думаю, нам это удалось, мы создали много моментов. Повторюсь: вчерашняя встреча соперника сыграла свою роль – положительную для нас, в концовке мы были свежее. Это в итоге и склонило чашу весов в нашу сторону.Да, Воронин забил, но так же мог забить и любой другой игрок. Наверное, он хотел забить сегодня. Так сложилось. Дебютом Моррисонна довольны. Несмотря на то что он только накануне присоединился к команде, видно, что игрок опытный, с хорошей школой, хорошо оснащён технически», — цитирует Андриевского пресс-служба клуба.