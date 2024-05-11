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Daily Faceoff: Панарин — на втором месте по ухудшению результативности в плей-офф НХЛ

Daily Faceoff: Панарин — на втором месте по ухудшению результативности в плей-офф НХЛ
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На сайте Daily Faceoff был опубликован список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которых результативность в плей-офф по сравнению с регулярным чемпионатом падает сильнее всего.

При анализе учитывались только хоккеисты, сыгравшие минимум 45 матчей в плей-офф НХЛ в карьере.

В топ-10 оказались два российских форварда — Владимир Тарасенко (9) и Артемий Панарин (2). Результативность «синерубашечника» упала на 29%, а «минус» Тарасенко составил 19%.

Целиком десятка антирейтинга выглядит так:

1. Тайлер Сегин (-40%).
2. Артемий Панарин (-29%).
3. Стивен Стэмкос (-27%).
4. Джей Ти Миллер (-24%).
5. Матс Цуккарелло (-21%).
6. Остон Мэттьюс (-21%).
7. Александр Барков (-20%).
8. Блейк Уилер (-19%).
9. Владимир Тарасенко (-19%).
10. Брэйден Шенн (-19%).

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