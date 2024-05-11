Daily Faceoff: Панарин — на втором месте по ухудшению результативности в плей-офф НХЛ

На сайте Daily Faceoff был опубликован список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которых результативность в плей-офф по сравнению с регулярным чемпионатом падает сильнее всего.
При анализе учитывались только хоккеисты, сыгравшие минимум 45 матчей в плей-офф НХЛ в карьере.
В топ-10 оказались два российских форварда — Владимир Тарасенко (9) и Артемий Панарин (2). Результативность «синерубашечника» упала на 29%, а «минус» Тарасенко составил 19%.
Целиком десятка антирейтинга выглядит так:
1. Тайлер Сегин (-40%).
2. Артемий Панарин (-29%).
3. Стивен Стэмкос (-27%).
4. Джей Ти Миллер (-24%).
5. Матс Цуккарелло (-21%).
6. Остон Мэттьюс (-21%).
7. Александр Барков (-20%).
8. Блейк Уилер (-19%).
9. Владимир Тарасенко (-19%).
10. Брэйден Шенн (-19%).