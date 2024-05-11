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Daily Faceoff: Панарин — на втором месте по ухудшению результативности в плей-офф НХЛ

На сайте Daily Faceoff был опубликован список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которых результативность в плей-офф по сравнению с регулярным чемпионатом падает сильнее всего.

При анализе учитывались только хоккеисты, сыгравшие минимум 45 матчей в плей-офф НХЛ в карьере.

В топ-10 оказались два российских форварда — Владимир Тарасенко (9) и Артемий Панарин (2). Результативность «синерубашечника» упала на 29%, а «минус» Тарасенко составил 19%.

Целиком десятка антирейтинга выглядит так:

1. Тайлер Сегин (-40%).

2. Артемий Панарин (-29%).

3. Стивен Стэмкос (-27%).

4. Джей Ти Миллер (-24%).

5. Матс Цуккарелло (-21%).

6. Остон Мэттьюс (-21%).

7. Александр Барков (-20%).

8. Блейк Уилер (-19%).

9. Владимир Тарасенко (-19%).

10. Брэйден Шенн (-19%).