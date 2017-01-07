Две передачи Наместникова и гол Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Флайерз»

В первом периоде счёт открыл Никита Кучеров, отличившийся с передач Владислава Наместникова и Никиты Нестерова. Во второй двадцатиминутке «Филадельфия» сделала счёт 3:1 благодаря шайбами Трэвиса Конечны, Шона Кутюрье (с передачи Ивана Проворова) и Михаэля Раффля. Александр Киллорн (с передачи Нестерова) смог сократить отставание, на что «лётчики» тут же ответили голом Радко Гудаса. Заключительная треть прошла без заброшенных шайб и «Флайрез» довели матч до победы. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 40 бросков из 44.
Гол Кучерова также можно посмотреть здесь.