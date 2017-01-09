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175 лет назад
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Иван Налимов приехал к пожилым болельщикам «Сибири» с новогодним подарком
9 января 2017, понедельник. 18:18.
Хоккей
Вратарь
«Сибири»
Иван Налимов
исполнил мечту двух преданных болельщиков новосибирской команды Валентины Николаевны и дедушки Саши.
Дети и внуки Валентины Николаевны решили подарить ей на Новый год атрибутику любимой команды. Подарок доставил Иван Налимов.
Видеосюжет также можно посмотреть
здесь
.
Источник:
Официальный сайт ХК "Сибирь"
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Теги
ХК Сибирь
Иван Налимов
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9 января 2017, понедельник
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