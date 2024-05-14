«Рейнджерс» установили антирекорд франшизы XXI века в матчах Кубка Стэнли

Этой ночью прошёл пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Примечательно, что перед заключительным периодом хозяева вели 1:0, однако в третьей двадцатиминутке пропустили четыре шайбы в свои ворота.

Таким образом, «синерубашечники» впервые с 1997 года позволили сопернику поразить свои ворота в третьем периоде матчей Кубка Стэнли минимум четыре раза. 27 лет назад это произошло в третьем матче финала конференции с «Филадельфией Флайерз» (3:6).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, преимущество «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» свелось к минимуму (3-2). Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.