Гандлер: ещё не разговаривали о том, где Рубцов продолжит карьеру

Хоккейный агент, представляющий интересы нападающего, сообщил, что хоккеист сможет вернуться к играм через две недели после операции на носу. Россиянин получил травму в четвертьфинале МЧМ с Данией и после завершения турнира не полетел с командой в Москву, а отправился в расположение «Филадельфии Флайерз» для прохождения лечения.«Сегодня у Германа будет операция. У него диагностировано несколько трещин в носу, смещение, повреждён хрящ. Сегодня его будут оперировать, но никаких проблем в будущем с носом у него не будет. Речи о том, что он пропустит остаток сезона, не шло. У Рубцова даже сотрясения нет. Выяснилось, что симптомы сотрясения давали повреждения в носовой части. Уже 14 января Герман сможет вернуться к тренировкам, и, по моему мнению, максимум через неделю он сможет играть, конечно, в закрепителе для носа и специальной маске», — цитирует Гандлера «Р-Спорт».Гандлер также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Рубцов расторг контракт с «Витязем».«На данный момент я могу сказать то же, что и „Витязь“, – без комментариев. Подобные вещи, касающиеся расторжения контракта, должны исходить из клуба. Как только „Витязь“ подтвердит, что контракт расторгнут, мы будем разговаривать о том, где Рубцов продолжит карьеру», — добавил Гандлер.