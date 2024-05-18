Олимпийский чемпион Кошечкин назвал фаворитов Кубка Стэнли — 2024

Олимпийский чемпион, бывший голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин назвал фаворитов Кубка Стэнли — 2024.

«Рейнджерс» — фавориты Кубка Стэнли. У них сбалансированная команда, с отличными нападающими и защитниками. Плюс Шестёркин, вратарь — это компонент, который даёт результат. И во «Флориде» так же — Бобровский играет хорошо, есть отличное нападение. Эти две команды будут претендовать на Кубок», — сказал Кошечкин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.

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