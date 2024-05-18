Бобровский вытащил «Флориду» в полуфинал, крутой рекорд Криштиану Роналду. Главное к утру
В шестом матче серии «Флорида Пантерз», в том числе благодаря вкладу российского голкипера Сергея Бобровского, обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по очкам за сезон, «Бавария» готова заплатить «Брайтону» за главного тренера Роберто Де Дзерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Флорида» победила «Бостон» и выиграла серию плей-офф НХЛ, у Бобровского 22 сейва.
- Криштиану Роналду установил рекорд саудовской Про-Лиги по очкам за сезон.
- «Бавария» готова заплатить «Брайтону» € 12 млн за Де Дзерби — Bild.
- «Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и довела дело до 7-го матча серии, у Брансона — 31 очко.
- Фонсека согласился возглавить «Милан», ему предложили контракт до 2026 года — Николо Скира.
- «Бостон» установил исторический антирекорд плей-офф НХЛ.
- Модрич отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале» — Романо.
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