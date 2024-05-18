Бобровский вытащил «Флориду» в полуфинал, крутой рекорд Криштиану Роналду. Главное к утру

В шестом матче серии «Флорида Пантерз», в том числе благодаря вкладу российского голкипера Сергея Бобровского, обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по очкам за сезон, «Бавария» готова заплатить «Брайтону» за главного тренера Роберто Де Дзерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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