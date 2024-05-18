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18 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Бобровский вытащил «Флориду» в полуфинал, крутой рекорд Криштиану Роналду. Главное к утру
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В шестом матче серии «Флорида Пантерз», в том числе благодаря вкладу российского голкипера Сергея Бобровского, обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по очкам за сезон, «Бавария» готова заплатить «Брайтону» за главного тренера Роберто Де Дзерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Флорида» победила «Бостон» и выиграла серию плей-офф НХЛ, у Бобровского 22 сейва.
  2. Криштиану Роналду установил рекорд саудовской Про-Лиги по очкам за сезон.
  3. «Бавария» готова заплатить «Брайтону» € 12 млн за Де Дзерби — Bild.
  4. «Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и довела дело до 7-го матча серии, у Брансона — 31 очко.
  5. Фонсека согласился возглавить «Милан», ему предложили контракт до 2026 года — Николо Скира.
  6. «Бостон» установил исторический антирекорд плей-офф НХЛ.
  7. Модрич отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале» — Романо.
  8. Николас Харри пробился в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Пола.
  9. Гол Митровича на последних минутах спас «Аль-Хиляль» от поражения в матче с «Аль-Насром».
  10. Хави покинет «Барселону» по окончании сезона — Jijantes FC.
  11. Опубликованы новые подробности судейского дела Рубиалеса о скандальном поцелуе.
  12. Томас Тухель может возглавить «МЮ». Стороны провели первые контакты
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