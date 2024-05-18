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Вратарь «Вашингтона» Линдгрен пополнил состав сборной США на чемпионате мира

Вратарь «Вашингтона» Линдгрен пополнил состав сборной США на чемпионате мира
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен пополнил состав сборной США на чемпионате мира, сообщает пресс-служба американской команды.

Напомним, «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли — 2024 в первом раунде от «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив в четырёх матчах (0-4).

Сборная США после пяти матчей мирового первенства набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы В. У американской команды на групповом этапе осталось два матча — со сборными Казахстана и Латвии.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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