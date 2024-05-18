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Трёхкратный чемпион мира назвал команду КХЛ, в которой может продолжить карьеру Прохоркин

Трёхкратный чемпион мира назвал команду КХЛ, в которой может продолжить карьеру Прохоркин
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал, что нападающий Николай Прохоркин, который покинул «Авангард», может продолжить карьеру в «Тракторе».

«А почему нет? Если говорить про «Трактор», то пришёл новый тренер североамериканец. Это уже всё зависит от тренера, как он видит ситуацию. Конечно, нужно просто у руководства челябинцев спрашивать, какие у них взгляды на ту или иную кандидатуру. То, что Николай востребованный игрок, не поддаётся сомнению, а качественных центральных нападающих в КХЛ вообще не так уж и много», — сказал Терещенко в интервью Liveresult.

Прохоркин пополнил состав «ястребов» по ходу сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.

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