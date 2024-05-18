Плющев: Россия сейчас разве что в десятке команд мира и вряд ли в её первой половине

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о падении уровня хоккея в стране из-за отстранения от международных соревнований.

«Посмотрите на сборную Казахстана, собранную из игроков КХЛ. Четыре поражения подряд, 2:6 и 2:8 от отнюдь не выдающихся словаков и немцев, 0:2 от Латвии… При этом Латвия собрана в основном из ветеранов, которые лет пять назад были в КХЛ на виду, а в последние годы мыкаются по второсортным командам Европы. И этого состава хватает, чтобы не оставить шансов нынешним кахаэловцам от Казахстана. Делайте выводы об уровне КХЛ!

В начале века спесь у нас ушла, но мы считали себя как минимум равными сборным Канады, Швеции, Финляндии, США, Чехии. Сегодня речи о большой шестёрке уже нет, наши соперники теперь и швейцарцы, и словаки, и немцы. Посмотрите на тех же немцев, 8:1 над Латвией о многом говорят. Сегодня мы разве что в десятке и вряд ли в её первой половине. Когда вернёмся на мировую арену, быстро протрезвеем и осознаем новую реальность», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Острава и Прага. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве.