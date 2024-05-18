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Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 18 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 18 мая
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Сегодня, 18 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)     1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)    

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу во встрече одержали гости со счётом 2:1. Игра завершилась во втором овертайме. «Даллас» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом в Западной конференции НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Рантанен (Друен, Макар) – 25:48 (5x4)     1:1 Бенн (Дадонов, Сегин) – 41:56 (5x5)     1:2 Дюшейн (Павелски) – 91:42 (5x5)    
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