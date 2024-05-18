Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 18 мая

Сегодня, 18 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу во встрече одержали гости со счётом 2:1. Игра завершилась во втором овертайме. «Даллас» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом в Западной конференции НХЛ.