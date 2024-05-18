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Заслуженный тренер России: руководители «Спартака» не идут на поводу, это делает им честь

Заслуженный тренер России: руководители «Спартака» не идут на поводу, это делает им честь
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил позицию руководства «Спартака» в переговорах с нападающим Максимом Цыплаковым, который подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

«То, что руководители клуба не прогибаются и не идут ни у кого на поводу, делает им честь. Они ведут себя открыто и честно, ни с кем не заигрывая. Понятно, что им хотелось удержать ведущего хоккеиста. Но я считаю, что здесь главное – не деньги, а желание игрока. Если бы Цыплаков пришёл к руководителям и заявил о желании попробовать себя в НХЛ, думаю, что никаких вопросов к нему бы не возникло. Деньги не могут здесь стоять на первом месте», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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