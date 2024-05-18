Журналист: отстранение Ничушкина стало убийственным для «Колорадо»

Североамериканский журналист Уилл Петерсен рассказал, что отстранение российского нападающего Валерия Ничушкина от игр в НХЛ очень сильно повлияло на «Колорадо Эвеланш», который сегодня вылетел из Кубка Стэнли — 2024 от «Даллас Старз» (2-4).

«Эвеланш» забили всего три гола за последние 212 минут на домашнем льду. Оглушающий показатель. И, конечно, отстранение Ничушкина стало убийственным для «Колорадо», — написал Петерсен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.