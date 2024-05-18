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НХЛ объяснила отменённую шайбу «Далласа» в овертайме матча с «Колорадо»

НХЛ объяснила отменённую шайбу «Далласа» в овертайме матча с «Колорадо»
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объяснила отменённую шайбу «Даллас Старз» в овертайме матча Кубка Стэнли — 2024 с «Колорадо Эвеланш».

«Видеопросмотр подтвердил решение арбитра на льду о том, что игрок «Далласа» Мэтт Дюшейн помешал вратарю «Колорадо» Александру Георгиеву играть на своей позиции в площади ворот. Решение было принято в соответствии с Правилом 69.1, которое гласит: «Голы должны быть отменены только в том случае, если атакующий игрок либо своей позицией, либо контактом ограничивает способность голкипера свободно перемещаться в пределах вратарской площади или защищаться».

Примечание: на последней минуте игры в третьем периоде и в любой момент дополнительного времени (в регулярном сезоне и плей-офф) ситуационная комната всегда инициирует рассмотрение любого эпизода, который мог бы быть предметом запроса тренера», — сказано в сообщении лиги.

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