Победная шайба «Далласа» во втором овертайме игры с «Колорадо»

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу во встрече одержали гости со счётом 2:1. Игра завершилась во втором овертайме. «Даллас» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом в Западной конференции НХЛ.

Во втором овертайме нападающий «звёзд» Мэтт Дюшейн принёс гостям победу, сыграв на отскоке и забросив в пустые ворота российского голкипера Александра Георгиева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Даллас Старз» в финале Запада встретится с «Ванкувер Кэнакс» или «Эдмонтон Ойлерз».