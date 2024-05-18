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Кожевников: не думаю, что Гальченюк поможет «Амуру» бороться за высокие места

Кожевников: не думаю, что Гальченюк поможет «Амуру» бороться за высокие места
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил подписание контракта нападающего Алекса Гальченюка с хабаровским «Амуром».

«Гальченюк был одним из лидеров СКА, так что для «Амура» это большая помощь. Алекс — хороший и добротный хоккеист. Конечно, он должен быть лидером «Амура», потому что у него есть опыт. Плюс он в СКА неплохо смотрелся. Посмотрим, как будет играть. Не думаю, что он поможет «Амуру» бороться за высокие места, потому что не все выдерживают большие перелёты», — сказал Кожевников в интервью Metaratings.ru.

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.

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