Главный тренер «Колорадо» высказался о будущем Ничушкина и Ландескога в клубе

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после вылета из розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 от «Даллас Старз» (2-4) высказался о будущем нападающих Валерия Ничушкина и Габриэля Ландескога в клубе.

«Вы ненавидите эту неопределённость, потому что она усложняет планирование. Мы надеемся на какие-либо ответы, чтобы начать строить команду на следующий сезон. Очевидно, что у этих парней довольно высокий кэпхит. Конечно, они должны разобраться в своих ситуациях. Это вызов. Это большой вызов.

Мне не хотелось бы ничего больше, чем увидеть возвращение Ландескога в игру. Я думаю, что это может случиться. Если кто и может это сделать, так это Габриэль», — приводит слова Беднара Denver Sports.

Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения.

В мае 2023 года Ландеског провёл операцию по пересадке хряща в правом колене и полностью пропустил нынешний сезон НХЛ.