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Форвард «Коламбуса» Марченко назвал счастливое воспоминание из НХЛ

Форвард «Коламбуса» Марченко назвал счастливое воспоминание из НХЛ
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал про самое счастливое воспоминание из НХЛ.

«Если брать самое счастливое воспоминание из НХЛ, то это мой первый хет-трик (7 января 2023 года в ворота «Каролины Харрикейнз». — Прим. «Чемпионата»). Потому что я сделал его дома, а три гола при своей публике забивать всегда приятнее. Это была моя 14-я или 15-я игра в НХЛ, и, когда на лёд летели кепки, я был в эйфории», — сказал Марченко в интервью «Известиям».

Напомним, 23-летний Марченко в прошедшей регулярке Национальной хоккейной лиги записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. «Коламбус Блю Джекетс» не попал в розыгрыш плей-офф НХЛ, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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