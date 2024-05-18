Форвард «Коламбуса» Марченко назвал счастливое воспоминание из НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал про самое счастливое воспоминание из НХЛ.

«Если брать самое счастливое воспоминание из НХЛ, то это мой первый хет-трик (7 января 2023 года в ворота «Каролины Харрикейнз». — Прим. «Чемпионата»). Потому что я сделал его дома, а три гола при своей публике забивать всегда приятнее. Это была моя 14-я или 15-я игра в НХЛ, и, когда на лёд летели кепки, я был в эйфории», — сказал Марченко в интервью «Известиям».

Напомним, 23-летний Марченко в прошедшей регулярке Национальной хоккейной лиги записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. «Коламбус Блю Джекетс» не попал в розыгрыш плей-офф НХЛ, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.