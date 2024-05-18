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Шайбу «Далласа» в овертайме не засчитали из-за помехи вратарю «Колорадо» Георгиеву

В эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». На данный момент закончился первый овертайм, счёт в матче ничейный — 1:1.

В середине первого овертайма форвард «Далласа» Мэйсон Марчмент забросил шайбу в ворота российского голкипера «лавин» Александра Георгиева, однако судьи сразу же не засчитали гол из-за помехи вратарю. В дальнейшем арбитры встречи смотрели видеоповтор, однако решения не изменили.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу «Даллас Старз». При успехе «звёзд» серия завершится, при победе «Колорадо Эвеланш» счёт станет ничейным и решающая, седьмая встреча состоится на площадке «Далласа» 20 мая.