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Бобровский вышел на четвёртое место по победам в потенциально решающих матчах Кубка Стэнли

Бобровский вышел на четвёртое место по победам в потенциально решающих матчах Кубка Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал победу в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Бостон Брюинз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский вышел на четвёртое место по победам в потенциально решающих матчах Кубка Стэнли. Теперь на счету 35-летнего голкипера семь таких побед. Больше Сергея побед в потенциально решающих матчах плей-офф НХЛ имеют Марк-Андре Флёри (16), Андрей Василевский (13) и Джонатан Куик (10).

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне прошёл шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

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