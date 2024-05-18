Питер Дебур вышел на 2-е место по победам в сериях Кубка Стэнли среди действующих тренеров

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу во встрече одержали гости со счётом 2:1. Игра завершилась во втором овертайме. «Даллас» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом в Западной конференции НХЛ.

Главный тренер «звёзд» Питер Дебур одержал победу в 17-й серии Кубка Стэнли в своей карьере. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 55-летний специалист вышел на второе место по победам в сериях плей-офф среди действующих тренеров лиги. Лидером данного рейтинга является наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер (18).

Напомним, «Даллас» в финале Запада встретится с «Ванкувер Кэнакс» или «Эдмонтон Ойлерз».