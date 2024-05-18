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«Даллас» во втором овертайме одолел «Колорадо» и стал финалистом Западной конференции НХЛ

«Даллас» во втором овертайме одолел «Колорадо» и стал финалистом Западной конференции НХЛ
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В ночь с 17 на 18 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу во встрече одержали гости со счётом 2:1. Игра завершилась во втором овертайме.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Рантанен (Друен, Макар) – 25:48 (5x4)     1:1 Бенн (Дадонов, Сегин) – 41:56 (5x5)     1:2 Дюшейн (Павелски) – 91:42 (5x5)    

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго игрового отрезка Микко Рантанен с передач Джонатана Друена и Кейла Макара открыл счёт во встрече.

В начале третьей двадцатиминутки Джейми Бенн с передач Евгения Дадонова и Тайлера Сегина восстановил равенство в счёте.

Во втором овертайме Мэтт Дюшейн принёс гостям победу. Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом в Западной конференции НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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