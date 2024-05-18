«Даллас» во втором овертайме одолел «Колорадо» и стал финалистом Западной конференции НХЛ

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу во встрече одержали гости со счётом 2:1. Игра завершилась во втором овертайме.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго игрового отрезка Микко Рантанен с передач Джонатана Друена и Кейла Макара открыл счёт во встрече.

В начале третьей двадцатиминутки Джейми Бенн с передач Евгения Дадонова и Тайлера Сегина восстановил равенство в счёте.

Во втором овертайме Мэтт Дюшейн принёс гостям победу. Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом в Западной конференции НХЛ.

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