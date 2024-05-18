В «Амуре» рассказали о подписании контракта с Алексом Гальченюком

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал подписание контракта с нападающим Алексом Гальченюком.

«Алекс Гальченюк — очень квалифицированный нападающий, который любит и умеет действовать в силовой манере, это нам импонирует. Рассчитываем, что Алекс станет лидером команды, поведёт за собой партнёров. Кроме того, он должен стать важным элементом игры нашей спецбригады большинства.

Переговоры шли долго, общались мы много. В том числе с игроком контактировал и Андрей Мартемьянов (главный тренер «Амура». — Прим. «Чемпионата»). Рады, что всё закончилось успешно. Уверены, что мы прилично усилили нашу линию нападения», — приводит слова Покотило пресс-служба «Амура».

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.