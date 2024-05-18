«Немного шокирует, действительно тяжело». Нападающий «Колорадо» — о вылете из Кубка Стэнли

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Зак Паризе высказался о вылете из Кубка Стэнли после поражения в серии второго раунда плей-офф от «Даллас Старз» (2-4).

«Когда всё заканчивается таким образом, это немного шокирует. Это действительно тяжело. Нам удалось одержать важную победу в пятой игре. Надо было выигрывать хотя бы одну из первых двух домашних игр. В этом большая разница. К сожалению, тяжело вернуться после 1-3 в серии», — приводит слова Паризе The Denver Post.

Отмечается, что Паризе после окончания сезона решил завершить карьеру.

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу во встрече одержали гости со счётом 2:1. Игра завершилась во втором овертайме. «Даллас» выиграл серию со счётом 4-2 и стал первым финалистом в Западной конференции НХЛ.