В Кубке Стэнли — 2024 не осталось ни одной команды, которая выигрывала трофей в XXI веке

После сегодняшних побед «Флориды Пантерз» и «Даллас Старз» над «Бостон Брюинз» и «Колорадо Эвеланш» соответственно в Кубке Стэнли — 2024 определились три из четырёх полуфиналистов турнира. Последнюю путёвку разыгрывают между собой «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз» (3-2).

Таким образом, в Кубке Стэнли — 2024 не осталось ни одной команды, которая выигрывала трофей в XXI веке. Напомним, «Ванкувер» и «Флорида» ни разу в своей истории не побеждали в Кубке Стэнли. Последний раз «Эдмонтон» становился обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги в 1990 году, «Рейнджерс» — в 1994-м, «Даллас» — в 1999-м.

Отметим, что в финале Востока встретятся между собой «Флорида» и «Рейнджерс». В финале Запада — «Даллас» — «Ванкувер»/«Эдмонтон».