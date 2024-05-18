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«Просто ужасный результат». Корсунский — о разгроме сборной Казахстана от Германии

«Просто ужасный результат». Корсунский — о разгроме сборной Казахстана от Германии
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Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея Владимир Корсунский прокомментировал разгромное поражение казахстанской сборной от команды Германии со счётом 2:8.

«Тяжело как-то комментировать такой матч. Просто ужасный результат. Игры сборной Казахстана совершенно не было видно. Германия играла легко, спокойно, без лишней нервотрёпки. А у наших вообще ничего не получалось. Не знаю даже, чего ожидать от следующей игры против США», — сказал Корсунский в интервью Sports.kz.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

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