Кучкин: СКА заплатил за меня «Магнитке» 900 000 рублей

Экс-форвард СКА-1946, а ныне игрок турецкого «Зейтинбурну» Константин Кучкин рассказал, как переходил в СКА.«До 14 лет я играл за «Магнитку», но у меня были трудности с тренером, хотелось что-то поменять. Выбрал клуб «СКА-Петергоф», приехал на просмотр, в команде оказались мною довольны. Они были готовы меня взять, но нужно было выплатить денежную компенсацию, просто так меня не захотели отпускать. Получилось, что в каком-то смысле ушёл со скандалом. Прошёл месяц, мне позвонили из СКА и сказали, что собрали нужную сумму. Прилетел с мамой в Петербург, нам отдали деньги: я вместе с петербургской командой улетел на сборы в Чехию, а родители повезли Величкину деньги.Я не знаю, как сейчас обстоят дела с этим в детском хоккее, но раньше были очень большие компенсации. За меня тогда заплатили 900 000 рублей. Деньги немаленькие, но я очень благодарен, что нашлись люди, которые спонсировали ту команду. Насколько я понимаю, они были из «Газпрома». В нашем хоккее всякое случается. Бывают ситуации, когда юный игрок с родителями переезжает из одного города в другой. Или даже в пределах одного города меняет команду. Но в любом случае клубы требуют компенсацию, причём очень серьёзную: от 600 000 рублей», — цитирует хоккеиста «Советский спорт».